سفير السعودية بمصر يقيم حفل عشاء لنظيره العراقى بمناسبة انتهاء فترة عمله

كتب أحمد جمعة

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية العربية أسامة بن أحمد نقلى بمنزله حفل عشاء تكريمًا لسفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية حبيب محمد هادى الصدر بمناسبة انتهاء فترة عمله .

ونوه السفير نقلى خلال الحفل - بحسب بيان لسفارة العراق بالقاهرة - الجهود التى قدمها السفير العراقى خلال مدة وجوده بالقاهرة لخدمة بلاده وتوثيق العمل العربى المشترك عبر أروقة الجامعة العربية، مشيدا بعمق العلاقات السعودية العراقية القائمة على أسس الأخوة والصداقة والجوار، متمنيا له مزيدا من النجاح فى محطته المقبلة.

من جانبه نوه السفير العراقى بدعوة السفير أسامة نقلى لتكريمه وسط هذا الجمع الدبلوماسى الكبير، الذى يعبر عن عمق العلاقات السعودية العراقية، ويعكس أصالة المملكة العربية السعودية من قيادة ومسئولين وشعب كريم.

حضر الحفل عدد من السفراء والدبلوماسيين والإعلاميين، ومديرو المكاتب ورؤساء الأقسام بالسفارة.