سخان غاز ينهى حياة زوج وزوجته بالمنوفية

أنهى سخان غاز حياة زوج وزوجته، بعد أن أدى إلى اختناقهما بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بمصرع كل من " ع م ا " 36 سنة، وزوجته " ى م ا " 26 سنة، إثر اختناقهما من سخان الغاز بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لاستخراج تصريح الدفن .

من جانبهم أعرب أهالى القرية عن غضبهم الشديد جراء عدم وجود مفتش صحة ليقوم بإجراء الكشف الطب، علاوة على صعوبة الوصول إليهم وخاصة فى توقيت صعب من وفاة اثنين بالقرية، ومطالبين بضرورة تفعيل تواجد مفتش صحة على مدار الأربعة وعشرين ساعة لإنهاء تلك الإجراءات .