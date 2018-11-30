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ساويرس عن فستان رانيا يوسف:"صحونى لما فلسطين تبقى دولة و الأهلى ياخد الدورى"

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:21 ص
ساويرس عن فستان رانيا يوسف:"صحونى لما فلسطين تبقى دولة و الأهلى ياخد الدورى" نجيب ساويرس
كتب هيثم سلامة
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سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس، من كثرة التغريدات حول فستان الفنانة رانيا يوسف، والذى أشبه بالمايوه، حيث ظهرت به خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى  فى دورته الـ 40 .

وقال نجيب ساويرس:"مكانش فستان ده .. بتاع رانيا يوسف خلاص التايم لاينً اتحجز .. صحونى لما فلسطين تبقى دولة و ترامب يتصالح مع الصين و كوريا الشمالية... و الأهلى ياخد الدورى".

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وكانت قد فاجأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بإطلالة جديدة و غريبة فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، حيث ارتدت  فستان أشبه بالمايوه الكات وعليه طبقة من التل المطرز إلى آخره.

 

 

 


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