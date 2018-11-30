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حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن فى التجمع 4 أيام

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:41 م
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن فى التجمع 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين  تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كلا من "م .و "، "ع.ن "، أ.ف ".

باستجواب المتهمين، اعترفوا بسرقتهم للشقق السكنية، وعثر بحوزتهم على 2300 جنيه من متحصلات سرقتهم، و3 خاتم ذهب عيار 21، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات .

 

 


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