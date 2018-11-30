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حالة الطقس اليوم الجمعة 30/11/2018 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 30/11/2018 فى مصر والدول العربية الطقس
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد .
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء تكون غزيرة أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر  وعلى مدينتى حلايب وشلاتين  ، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة  بالقاهرة العظمى 22  والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15 ، ومطروح العظمى 20 والصغرى 13 ، وسوهاج العظمى 23 والصغرى 13  ، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى  27  والصغرى 15 .
 

الطقس فى الأردن 

 

نهاراً

 
يطرأ انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة مع مرور ساعات النهار.
وتتكاثر مُجدداً السُحب على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية رعدية من الأمطار بالأخص في شرق وجنوب المملكة.
الرياح تكون جنوبية شرقية، تتحول إلى جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
 في خليج العقبة: 
 -الرياح: متقلبة الاتجاهات، خفيفة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.    
 

ليلاً

 
يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام و غائماً جزئياً
الرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
 

الطقس فى فلسطين 

 
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار فوق المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. 
 
 

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