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جهاز المخابرات العراقى يعتقل قياديا بارزا فى "داعش" ببغداد

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:40 م
جهاز المخابرات العراقى يعتقل قياديا بارزا فى "داعش" ببغداد قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن جهاز المخابرات العراقى، اليوم الجمعة، عن اعتقال قيادى بارز فى تنظيم "داعش" الإرهابى داخل بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن الجهاز فى بيان قوله، إن : "جهاز المخابرات الوطنى العراقى ألقى القبض على أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي، المدعو حمزة الكردى فى بغداد، وذلك بالتعاون مع إحدى محاكم التحقيق وقيادة عمليات بغداد".

وأشار الجهاز إلى أن "المعتقل أحد قيادات تنظيم داعش، المدعو جمال خليل طه زناد المشهدانى والمكنى بأبى حمزة الكردي".

وأوضح أن "الكردى كان يشغل مناصب رفيعة فى ولاية شمال بغداد، وولاية كركوك، إضافة إلى لعبه دورًا رئيسيًا فى تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية، التى طالت العديد من المواطنين فى العراق".

وتابع الجهاز، أن "أهم تلك العمليات هى قصف مدينة تازة بالقذائف والصواريخ الكيمياوية، وقيادته لمعركة الحويجة التى أسفرت عن أسر 15 عنصرا من قوات البيشمركة، وكذلك عملية السيطرة على مدينة البشير فى كركوك، كما شارك بالهجوم على مدينة تدمر الأثرية فى سوريا".

وكشف الجهاز، أن "العملية تمت بعد رصد الكردى الذى تنقل بين دولتين من دول الجوار حتى عاد إلى بغداد ليستقر فيها"، مشيرا الى أن "الاعتقال تم بعملية خاطفة بالتعاون مع محكمة تحقيق إرهاب الكرخ، وقيادة عمليات بغداد قبل أن يتم تدوين اعترافاته قضائياً".


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