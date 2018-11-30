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تعيين كريم سلام مديرا لأول مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الجديد

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:09 م
تعيين كريم سلام مديرا لأول مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الجديد د. هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على تعيين د.كريم أحمد سلام مديرا لأول مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الجديد وهى مستشفى الزهور ببورسعيد.

 

جدير بالذكر، أن المستشفى ضمن مشروع المستشفيات النموذجية بالإضافة لانضمامها للتأمين الصحي الجديد، كما أنها حاصلة على اعتماد الجودة..

 

جدير بالذكر أن الدكتور كريم سلام هو طبيب الطوارئ مدير مستشفيات رأس سدر ثم أبورديس بجنوب سيناء، وكان قد انضم لهيئة الإسعاف، وحصل على العديد من الدورات فى الجودة ومكافحة العدوى من المعهد القومى للتدريب والقيادة وادارة المنشآت الصحية من الجامعة الأمريكية وإدارة الأزمات والكوارث داخل المستشفيات.

 


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الصحة

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هالة زايد

التأمين الصحى

المستشفيات النموذجية




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