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تصدع منزل مأهول بالسكان بساقلتة سوهاج دون حدوث إصابات

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:01 ص
تصدع منزل مأهول بالسكان بساقلتة سوهاج دون حدوث إصابات تصدع منزل - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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فرضت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، طوقاً أمنياً بناحية قرية الجلاوية دائرة مركز ساقلتة، عقب حدوث تصدع بمنزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن دون حدوث خسائر بالأرواح.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة ساقلتة يفيد بحدوث تصدع بمنزل مأهول بالسكان بقرية بدائرة المركز دون حدوث تصدعات للمنازل المجاورة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية بعد الدفع بقوات الحماية المدنية، تصدع منزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن على مساحة 32 مترا ملك "حامد ص ح م"  45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية مأهول بالسكان دون حدوث إصابات، ولم يؤثر على المنازل المجاورة بسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب ذلك لقدم المنزل وتهالكه.

جار تحرير محضر بالواقعة وتكليف لجنة من الإدارة الهندسية لمجلس مدينة ساقلته للوقوف على أسباب تصدع المنزل والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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