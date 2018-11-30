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ترامب يعرب عن أمله فى تسوية أزمة احتجاز روسيا لثلاث سفن حربية أوكرانية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:01 م
ترامب يعرب عن أمله فى تسوية أزمة احتجاز روسيا لثلاث سفن حربية أوكرانية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
بيونس آيرس /أ ش أ/
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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله فى تسوية الأزمة الناتجة عن احتجاز روسيا لثلاث سفن حربية أوكرانية، مؤكدا رغبته فى لقاء نظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وقال ترامب - للصحفيين، قبل لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، فى العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، "لا يعجبنا ما حدث، ولسنا راضين عنه، ولا أحد راض عنه. وأملنا أن يستطيعوا تسوية ذلك قريبا، لأننا نود أن نلتقى الرئيس بوتين".

وكان ترامب قد رفض سابقا خوض محادثات ثنائية مع بوتين أثناء قمة "مجموعة العشرين" فى بوينس آيرس، مبررا قراره هذا بالحادث فى مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف (قرب سواحل شبه جزيرة القرم)، حيث احتجز حرس الحدود الروسى ثلاث سفن حربية أوكرانية بعد خرقها حدود المياه الإقليمية الروسية.

واشترط ترامب لعقد لقاء مع بوتين الإفراج عن البحارة الأوكرانيين المحتجزين من قبل السلطات الروسية.. ومن جانبها أعربت موسكو عن أسفها لإلغاء اللقاء، معربة عن أملها فى عقده مستقبلا.

 


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أزمة احتجاز روسيا

ثلاث سفن حربية أوكرانية

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