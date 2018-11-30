video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: وقعت أهم اتفاقية تجارية فى التاريخ مع كندا والمكسيك

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:30 م
ترامب: وقعت أهم اتفاقية تجارية فى التاريخ مع كندا والمكسيك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "وقعت للتو واحدة من أهم وأكبر الصفقات التجارية فى الولايات المتحدة وتاريخ العالم، عملت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا معًا بشكل جيد فى صياغة هذه الوثيقة العظيمة، وسوف تختفى NAFTA الرهيبة قريبًا، وستكون اتفاقية USMCA رائعة للجميع!".

تدوينة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
تدوينة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

 

وجاء تعليق دونالد ترامب هذا، بعد توقيعه مع الرئيس المكسيكى "إنريكه بينيا نييتو"، ورئيس الوزراء الكندى "جاستن ترودو"، اليوم الجمعة على اتفاقية تجارية جديدة، وهى اتفاقية "الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك -كندا"، حيث وقع الزعماء الثلاثة على الاتفاقية قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى العاصمة الأرجنتينية (بيونس آيريس(.

ويذكر أنه فى مطلع شهر أكتوبر الماضى، كانت مصادر مطلعة، قد أكدت أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أقر اتفاقا لتحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" مع الحفاظ على الاتفاق الثلاثى مع كندا والمكسيك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقيع اتفاقية تجارية جديدة بين أمريكا والمكسيك وكندا

دونالد ترامب

اتفاقية نافتا

اليوم السابع بلس

الرئيس الامريكى

اتفاقية NAFTA

اتفاقية USMCA

قمة العشرين

قمة مجموعة العشرين




لا تفوتك
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة