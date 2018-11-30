ترامب: وقعت أهم اتفاقية تجارية فى التاريخ مع كندا والمكسيك

كتب محمد رضا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "وقعت للتو واحدة من أهم وأكبر الصفقات التجارية فى الولايات المتحدة وتاريخ العالم، عملت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا معًا بشكل جيد فى صياغة هذه الوثيقة العظيمة، وسوف تختفى NAFTA الرهيبة قريبًا، وستكون اتفاقية USMCA رائعة للجميع!".



تدوينة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

وجاء تعليق دونالد ترامب هذا، بعد توقيعه مع الرئيس المكسيكى "إنريكه بينيا نييتو"، ورئيس الوزراء الكندى "جاستن ترودو"، اليوم الجمعة على اتفاقية تجارية جديدة، وهى اتفاقية "الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك -كندا"، حيث وقع الزعماء الثلاثة على الاتفاقية قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى العاصمة الأرجنتينية (بيونس آيريس(.

ويذكر أنه فى مطلع شهر أكتوبر الماضى، كانت مصادر مطلعة، قد أكدت أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أقر اتفاقا لتحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" مع الحفاظ على الاتفاق الثلاثى مع كندا والمكسيك.