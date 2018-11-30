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تحرير 1132 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:23 م
تحرير 1132 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1132 مخالفة مرورية متنوعة و شملت337 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و45 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و36مخالفة انتظار خاطئ وحجز9 سيارات و110 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو30 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 30 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و21 رخصة لمخالفة البيئة و 99 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 22 رخصة لمخالفة خط السير و35 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و15 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 26 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 38 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و26مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و14 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و58 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7 سيارات متروكة و37 مخالفة إزالة فاميه وتحرير34 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و29 مخالفة مواقف عشوائية و22 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير31 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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