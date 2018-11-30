"بيكر هيوز" : المتوسط الشهرى لإنتاج النفط الأمريكي وصل إلى أعلى مستوى له

رويترز

أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية لثالث أسبوع في أربعة أسابيع وارتفع إجمال عدد الحفارات النشطة للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من أن أسعار الخام هبطت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2017.

قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطي أضافت حفارين اثنين في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني، ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 887.

وعلى مدار الشهر زاد إجمالي عدد الحفارات بمقدار 12 حفارا، وهى نفس الزيادة المسجلة في أكتوبر تشرين الأول وخامس زيادة شهرية على التوالي ، وإجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 749 حفارا، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الانفاق هذا العام لتعزيز الانتاج للإستفادة من أسعار للخام في 2018 أعلى من 2017.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الجمعة إن المتوسط الشهري لإنتاج النفط الأمريكي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 11.5 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا لرابع شهر على التوالي.