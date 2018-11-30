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بوتين: روسيا تهدف إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية فى أسرع وقت

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:26 م
بوتين: روسيا تهدف إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية فى أسرع وقت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا وشركاءها يهدفون إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية وانعقادها في جنيف في أسرع وقت.

وقال بوتين، خلال اجتماع دول (بريكس) على هامش قمة الـ 20 التي بدأت أعمالها في وقت سابق في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس،: "من المهم تعزيز عملية حقيقية للتسوية السياسية من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد للوضع في سوريا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي بقوله: "ولهذه الغاية، تعمل روسيا مع شركائها على تشكيل وانعقاد اللجنة الدستورية في جنيف في أسرع وقت".

 

 


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