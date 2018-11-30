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النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة قتل ضابط لسائق بالمقطم

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:37 م
النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة قتل ضابط لسائق بالمقطم متهم- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل سائق على يد ضابط شرطة بمنطقة المقطم. 

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح جريمة القتل التي شهدها حي المقطم بعد أن قام ضابط شرطة بقتل سائق بالرصاص لتجمهر بلطجية عليه وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء 

فيما تستمع النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات حدوثها، وكذلك الطرف  المتسبب فيها، وكذلك تقوم النيابة بمناظرة جثمان المجنى عليه قبل ارساله لمشرحة زينهم لتشريحه، لمعرفة اسباب الوفاة.

وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة على اثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب مما اضطره لإخراجه سلاحه الميرى وأطلق الرصاص فى الهواء لتخويفهم إلا أنهم انهالوا عليه بالضرب بالشوم والسب والقذف.

وبسبب تكتل البلطجية عليه خرجت طلقة استقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله الى المستشفى. 

على الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط و3 أشخاص من الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم، فيما انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وتمثيل الحادث وسط حراسة أمنية مشددة.


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