الكوريتان تكملان العمل لإزالة بعض نقاط الحراسة والألغام بالمنطقة منزوعة السلاح

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن الكوريتين ستكملان عملية هدم 10 نقاط حراسة فى الخطوط الأمامية لكل منهما وإزالة الألغام فى المنطقة المنزوعة السلاح المشتركة بينهما.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسئول فى الوزارة - لم تسمه - القول إن العمل على تدمير مواقع الحراسة بشكل كامل الخاضع لاتفاق الانسحاب سيكتمل اليوم، وأن الشهر القادم ستستمر عملية التحقق من ذلك.

واتفقت كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية - فى وقت سابق - على تدمير 10 نقاط حراسة، مع احتفاظ كل منهما بنقطة واحدة لها قيمة تاريخية أو غيرها.

وبدأت الكوريتان العمل - فى أكتوبر الماضى - فى إطار اتفاق عسكرى للحد من التوتر وبناء الثقة وقع عليه وزيرا دفاعهما فى سبتمبر بعد القمة الثالثة بين الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى بيونج يانج.

ويتضمن الاتفاق العسكرى الثنائى سلسلة من تدابير بناء الثقة والسيطرة على الأسلحة التقليدية، مثل نزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة فى المنطقة المجردة من السلاح وإقامة مناطق عازلة جوية وبرية وبحرية لمنع الصدامات.