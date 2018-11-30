video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على تاجر مخدرات هارب من حكم بالسجن المؤبد بشبين القناطر

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:19 م
القبض على تاجر مخدرات هارب من حكم بالسجن المؤبد بشبين القناطر متهم - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
تمكنت مباحث القليوبية من القبض علي عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد بد ائرة مركز شبين القناطر ،تحرر محضر بالواقعةوأخطرت النيابة للتحقيق . 
 
تلقي اللواء علاء فاروق  ، مدير المباحث الجنائية ،اخطارا من الرائد محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر،بضبط  "ع. ص   م "  35 سنه ، مقيم الجعافرة – المحكوم عليه في القضية رقم 16522 لسنة 2018م جنايات مركز شبين القناطر مخدرات ، كلى رقم 1419 لسنة 2018م ، بالسجن المؤبد ، تم التحفظ على المتهم وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق .
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 15 طن لحوم فاسدة بمخزن سلع غذائية وتنفيذ 7347 حكما قضائيا بالقليوبية

اخبارمصر

اخبار القليوبيه

اخبار المحافظات

هارب

الجعافره




لا تفوتك
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة