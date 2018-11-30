القبض على تاجر مخدرات هارب من حكم بالسجن المؤبد بشبين القناطر

تمكنت مباحث القليوبية من القبض علي عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد بد ائرة مركز شبين القناطر ،تحرر محضر بالواقعةوأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقي اللواء علاء فاروق ، مدير المباحث الجنائية ،اخطارا من الرائد محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر،بضبط "ع. ص م " 35 سنه ، مقيم الجعافرة – المحكوم عليه في القضية رقم 16522 لسنة 2018م جنايات مركز شبين القناطر مخدرات ، كلى رقم 1419 لسنة 2018م ، بالسجن المؤبد ، تم التحفظ على المتهم وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق .