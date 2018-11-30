الشرطة الإسبانية تقبض على تاجر تحف متهم بتزوير أعمال لبيكاسو ودالي

مدريد (رويترز)

ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على تاجر تحف باع أعمالا مزورة لبيكاسو ودالى وغيرهما من فنانى القرن العشرين الكبار لمشترين أمريكيين وتمكن من الإفلات من قبضة الشرطة لسنوات.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة إن أوسوالدو أوليستيا (72 عاما) باع إصدارات محدودة مطبوعة عليها توقيعات مزورة وأرقام مسلسلة وشهادات غير صحيحة فى إطار نشاط عصابة تزوير.

وأضافت أنه متهم بانتهاك حقوق الملكية وصدر أمر قضائى بضبطه وإحضاره عام 2016 لتسليمه للولايات المتحدة وكذلك أمر اعتقال من محكمة فى برشلونة عام 2017.

وقالت الشرطة "منذ الأمر الصادر من الإنتربول (الشرطة الدولية) ضد المزور الشهير جرت محاولات لا تحصى للوصول إلى الهارب الذى اتخذ إجراءات بالغة الدقة للإفلات من العدالة".