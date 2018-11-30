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السودان: عودة أكثر من 152 ألف نازح إلى قراهم فى شمال دارفور

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:00 ص
السودان: عودة أكثر من 152 ألف نازح إلى قراهم فى شمال دارفور نازحون فى دارفور
أ ش أ
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أعلن والى ولاية شمال دارفور بالسودان الشريف محمد عباد سموح عن عودة 152 ألفا و797 نازحا إلى قراهم الأصلية وممارستهم حياتهم الطبيعية، منوها بأن حكومته قامت بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والأجنبية بتحديد الاحتياجات الضرورية وتوفيرها مما ساعد فى استقرارهم.

وأوضح سموح - خلال استعراضه بيان حكومته أمام المجلس التشريعى بالولاية - أن جملة النازحين بجميع معسكرات الولاية بلغت 327 ألف شخص.
وقال إن العودة الطوعية وإعادة التوطين ودمج النازحين الذين نزحوا من قراهم ومناطقهم بسبب الصراعات والحرب التى شهدتها الولاية فى الفترة الماضية، من أكبر التحديات التى سعت الحكومة لمعالجتها وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات تمثلت فى إجراء دراسة وحصر للنازحين الذين يرغبون فى الدمج بالمدن وتحديد مخططات لاستيعابهم وفق أسس محددة، لافتا إلى أنه تم تحديد الحاجة الكلية للقطع السكنية بنحو (45) ألف قطعة سكنية بمعسكرات أبوشوك وزمزم والسلام بمدينة الفاشر.

وأضاف أنه - محواً لآثار الحرب وتبعاتها - قامت حكومته بتغيير أسماء معسكرات النزوح بمدينة الفاشر لتصبح ضمن أحياء الفاشر، حيث تم تغيير اسم معسكر أبوشوك إلى حى الواحة، ومعسكر السلام إلى حى الشاطئ، كما تم اعتماد معسكر زمزم كمدينة بنفس الاسم، مؤكدا أن حكومته ستقوم بحفر 10 آبار وإنشاء 10 سدود، بالإضافة إلى توفير خدمات التعليم والصحة والأمن بالأحياء المذكورة ومناطق العودة الطوعية.

وكشف سموح عن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين من دولة تشاد إلى قراهم بمحليات الطينة وأمبرو وكرنوي، مشيراً إلى أنهم لحقوا بالموسم الزراعى الماضى والآن يحصدون منتجاتهم الزراعية.


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