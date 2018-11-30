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"الزراعة": توفير الخدمات وتحاليل التربة للصوب المرخصة لزيادة الإنتاج

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:00 ص
"الزراعة": توفير الخدمات وتحاليل التربة للصوب المرخصة لزيادة الإنتاج فاكهة
كتب عز النوبى
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قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية  للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان تنفيذية مختصة من المهندسين الزراعيين التابع للإدارة  تواصل عملها  لتوفير جميع الخدمات الفنية  للصوب المرخصة  خاصة الخضروات، ودعم المزارعين وتوفير كافة الخدمات الفنية والتحاليل الازمة لتربة ومياه الري المستخدم في الزراعة بالمجان، لزيادة الانتاج .
 
وأضاف " عطا"  في تصريحات  لـ  "اليوم السابع "، أن هناك حملات مرورية أيضا على جميع مشاتل الخضروات  للتأكد من التراخيص  ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية  تجاه  الغير مرخصة ، مشير الى أن هناك لجان  مشكلة أيضا  لعمل حملات مرورية  على زراعات الخضر والفاكهة  لتدعيم الخدمات البستانية بالمرور الميدانى ، وأخذ عينات عشوائية للتربة الزراعية المنزرعة بالحاصلات البستانية وبصورة خاصة الصوب الزراعية لرفع كفاءة وجودة الحاصلات البستانية وزيادة نسب المعروض في السوق المحلى و التصدير.
 
 
 
 

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وزارة الزراعة

الصوب الزراعية

الخضر والفاكهة

المحاصيل البستانية




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