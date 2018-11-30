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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:20 ص
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الرئيس العراقى: قدمنا تضحيات كبيرة فى الحرب ضد داعش ونطلب دعم من العالم

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:00 ص
الرئيس العراقى: قدمنا تضحيات كبيرة فى الحرب ضد داعش ونطلب دعم من العالم رئيس وزراء العراق
بغداد )أ. ش .أ(
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بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريم خان دعم المجتمع الدولي للعراق في مجال الإعمار وملاحقة الخلايا الإرهابية وتعزيز دور العراق في المنطقة والعالم.

 

وقال عبد المهدي  خلال اللقاء حسبما أفادت وكالة أنباء الإعلام العراقي /واع/  إن العراق قدم تضحيات كبيرة في حربه ضد الإرهاب وإن العديد من عناصر داعش الإرهابية يحملون جنسيات أجنبية ما يتطلب من المجتمع الدولي وهذه الدول تحمل مسؤولياتها تجاه العراق والعراقيين الذين قاتلوا داعش نيابة عن العالم، وكذلك دعم العراق في ملاحقة هذه الخلايا الإرهابية وعناصرها.

 

 


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