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الرئيس الأمريكى يصل إلى الأرجنتين للمشاركة فى قمة العشرين

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:59 ص
الرئيس الأمريكى يصل إلى الأرجنتين للمشاركة فى قمة العشرين ترامب
كتب هيثم سلامة
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وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين لحضور قمة العشرين اليوم، والتى من المنتظر مناقشة العديد من الملفات الشائكة.

 

وقالت ترامب، عبر تغريدة له على تويتر: "أنه قد وصل هو وزوجته ميلانيا للمشاركة فى قمة العشرين بالأرجنتين".

 

ترامب
ترامب

 

وينتظرالعالم لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع نطيره الصينى تشى جين بينج، للقضاء على الحرب التجارية، حيث أعلن الرئيس الأمريكى من قبل إضافة ضريبة تجارية على المنجات الصينية الموردة إليها،  وسط العديد من التساؤلات حول أمكانية اتفاقية تجارية بين البلدين.

 

على الجانب الآخر، يمكن أن تشمل قمة العشرين محادثات من كل الأطراف عن التهدئة فى أوكرانيا، الوضع الذى اشتعل فجأة بسبب حادث الاشتباك بين السفن الحربية الأوكرانية والروسية واحتجاز روسيا للسفن والبحارة الأوكرانيين، وعلى الفور خرجت التنديدات الغربية ونداءات بزيادة العقوبات على روسيا.


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