الادعاء العام فى طوكيو ينفى احتجاز كارلوس غصن لفترة أطول من اللازم

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نفى مكتب الادعاء العام فى طوكيو اليوم الخميس ما تردد بأن اليابان احتجزت كارلوس غصن رئيس شركة نيسان للسيارات لفترة أطول من اللازم .

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن شين كوكيموتو نائب المدعى العام فى طوكيو أوضح - فى تصريح للصحفيين اليوم - أن غصن - المحتجز على ذمة اتهامات بالتهرب من الضرائب - احتجز بناء على أمر صادر من المحكمة، وأن مكتب الادعاء العام ليست لديه النية لاحتجازه لفترة طويلة دون مبرر.

وأعرب كوكيموتو عن اعتقاده بأن غصن يخضع للاستجواب بشكل سليم وملائم .