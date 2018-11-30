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الأمن يستجوب عاطلا انتحل صفة شرطى لسرقة سيارة فى الساحل

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:00 ص
الأمن يستجوب عاطلا انتحل صفة شرطى لسرقة سيارة فى الساحل انتحال صفة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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يستجوب رجال مباحث قسم شرطة الساحل عاطلا بعد قيامه بانتحال صفة شرطى واستيلائه على سيارة ملاكى من موظف بجامعة المنوفية ومبلغ مالى 3923 دولار أمريكى لبيان ارتكابه وقائع اخرى مماثلة.

وتلقى ضباط قسم شرطة الساحل بلاغا من "محمد. ك"، 39 سنة موظف بجامعة المنوفية يفيد قيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة، واستقل سيارته بحجة كونه عليه حكم مطلوب عليه التنفيذ على حكم، وفى الطريق غافل المجنى عليه واستولى على سيارته وبها حقيبة تحتوى على مبلغ مالى 3923 دولار أمريكى.

وعلى الفور تم القبض على المتهم، وبحوزته المضبوطات، وأرشد عن وجود السيارة فى شارع الوحدة بإمبابة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 


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