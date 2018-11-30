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الأمن العام يضبط هاربا من حكم بالمؤبد داخل عزبة فى الشرقية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:11 م
الأمن العام يضبط هاربا من حكم بالمؤبد داخل عزبة فى الشرقية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي ـ فتحية الديب ـ دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام في ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد وبحوزته سلاح نارى وذخائر أثناء تردده على محل إقامته في أبوحماد بالشرقية.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام قيام المحكوم عليه الهارب "مؤمن.س" عاطل ، الهارب فى قضية سرقة بالإكراه، والمقضى عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد ، بالتردد على محل إقامته في أبوحماد ، وحيازته لأسلحة نارية، وذخائر بدون ترخيص .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، التى أسفرت عن ضبطه بإحدى المزارع بعزبة الجبرية، وبحوزته "بندقية آلية، وبخزينتها 13طلقة نارية من ذات العيار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

 


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