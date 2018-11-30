اضبط مخالفة.. بالوعة مكشوفة بشبرا الخيمة تثير غضب الأهالى

القليوبية نيفين طه

اشتكى أهالى منطقة أم بيومى، التابعة لمدينة شبرا الخيمة، من وجود بالوعة للصرف الصحى مكشوفة، ما يعرض حياة المارة للموت فى ظل غياب المسئولين.

وقالت "أم علي" من الأهالي: "حرام يتركوا تلك البالوعة مكشوفة، ويكتفى بوضع كاوتش عليها"، مضيفه أن ابنها عمر10سنوات، وكان سيقع فى تلك البالوعة ويكون ضحية لإهمال المسئولين".

وندد الحاج أحمد الشامي، بخطورة وجود بالوعة للصرف الصحى مكشوفة وسط كتلة سكنية قد يسبب كارثة للمارة وكذلك السيارات التى تمر بالطريق، مطالبين المسئولين بضرورة إصلاحها قبل حدوث كارثة