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اختتام ماراثون الجرى بالقاهرة لدعم حملة القضاء على فيروس سى

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:57 ص
اختتام ماراثون الجرى بالقاهرة لدعم حملة القضاء على فيروس سى ماراثون الجرى
كتب سيد الخلفاوى - عزوز الديب - تصوير حسام عاطف
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اختتمت محافظة القاهرة، منذ  قليل، ماراثون الجرى الذى نظمته لدعم مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى، والدعوة للمشاركة فى الحملة.
 
شارك فى الماراثون الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من نواب البرلمان ونواب محافظ القاهرة وقيادات المحافظة، ومئات الشباب، بالإضافة إلى الدكتور اشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، وشريف إدريس رئيس إتحاد تحالف شباب مصر.
 
يذكر ان ماراثون الجرى الذى تنظمه محافظة القاهرة، انطلق من أمام ديوان عام محافظة القاهرة بميدان عابدين، وصولا لميدان التحرير مرورا بشوارع القاهرة الخديوية، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي  " 100 مليون صحة " .
 
وشارك فى الماراثون مئات الأطفال حيث ارتدوا الأعلام المصرية، كما ارتدى أطفال آخرون ملابس الجيش والشرطة، بالإضافة إلى مشاركة اتوبيس بدورين مكشوف علق عليه إعلانات لحملة القضاء على فيروس سى، وفرق للتنورة، كما أذاعوا الأغانى الوطنية.
 
 
 
اراثون الجرى بالقاهرة (1)
 

 

اراثون الجرى بالقاهرة (2)
 

 

اراثون الجرى بالقاهرة (3)
 

 

اراثون الجرى بالقاهرة (4)
 

 

اراثون الجرى بالقاهرة (5)
 

 

اراثون الجرى بالقاهرة (6)
 

 

اراثون الجرى بالقاهرة (7)
 

 

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