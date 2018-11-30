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إعدام 11 طن أغذية فاسدة بالشرقية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:03 م
إعدام 11 طن أغذية فاسدة بالشرقية إعدام 11 طن أغذية فاسدة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعدمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة تم ضبطهم في  عدداً من الحملات المكثفة علي المنشآت الغذائية لضبط الأسواق، وذلك بتوجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية .
 
جاءت الحملات بمشاركة مفتشي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية في "الزقازيق ، بلبيس ، أبو كبير" ، وذلك بإشراف الدكتور أحمد حسين خطاب مدير عام الطب الوقائي بصحة الشرقية .
 
أسفرت جهود الحملات عن  إعدام 11 طن أغذية مجمدة ، 300 كجم أغذية أخري ، 250 لتر مشروبات ، وتم تحرير عدد 18 محضر للمنشآت الغذائية المخالفة ، فيما تم سحب عدد 24 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمي .
 
 
 
 
 

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