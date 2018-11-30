إصابة 6 أشخاص فى تصادم أتوبيس سياحى وسيارة نقل بطريق (قنا - سفاجا)

قنا - وائل محمد

أصيب 4 سائحين أجانب يحملون الجنسية الألمانية، و2 مصريين ، إثر اصطدام اتوبيس سياحي بسيارة ملاكي بطريق قنا سفاجا بالكيلو 87، وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين لمستشفي قنا العام.



كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا يفيد اصابة سوزان شوف هوفر 49 سنه، وليد محمود احمد 38 سنة مرشد سياحي ، وانجلا نوزل 41 سنه ومان فرند 54 سنة وبرج هجندول 50 سنه ومحمود احمد حساني27 سنه ، إثر اصطدام اتوبيس سياحي بسيارة ملاكي بطريق قنا سفاجا بالكيلو 87، وجري نقلهم لمستشفي قنا العام لتلقي العلاج.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



