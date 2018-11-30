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إصابة 6 أشخاص فى تصادم أتوبيس سياحى وسيارة نقل بطريق (قنا - سفاجا)

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:09 ص
إصابة 6 أشخاص فى تصادم أتوبيس سياحى وسيارة نقل بطريق (قنا - سفاجا) حادث تصادم-ارشيفية
قنا - وائل محمد
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أصيب 4 سائحين أجانب يحملون الجنسية الألمانية، و2 مصريين ، إثر اصطدام اتوبيس سياحي بسيارة ملاكي بطريق قنا سفاجا بالكيلو 87، وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين لمستشفي قنا العام.

كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا يفيد اصابة سوزان شوف هوفر 49 سنه، وليد محمود احمد 38 سنة مرشد سياحي ، وانجلا نوزل 41 سنه ومان فرند 54 سنة وبرج هجندول 50 سنه ومحمود احمد حساني27 سنه ، إثر اصطدام اتوبيس سياحي بسيارة ملاكي بطريق قنا سفاجا بالكيلو 87، وجري نقلهم لمستشفي قنا العام لتلقي العلاج.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 


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