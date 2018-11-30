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إحباط تسلل 25 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:26 م
إحباط تسلل 25 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم السلوم - أرشيفية
مطروح حسن مشالى
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تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 25 شخص من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ على 25 متهما، تم ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 


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