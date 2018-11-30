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إبراهيم محلب: العمل الهندسى المصرى لا يقف رغم ما شهدناه من ظروف اقتصادية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:31 م
إبراهيم محلب: العمل الهندسى المصرى لا يقف رغم ما شهدناه من ظروف اقتصادية إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق
كتبت آية دعبس
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وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الشكر للمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، مشيرا إلى تأييده مقترح تخصيص يوم للمهندس المصرى، لافتا إلى أن مشروعات النقل والكهرباء والطاقة، لا تعمل دون المنهدسين، أصحاب المهنة التى تجعل لهم دور يقدمونه للإنسانية.
 
وأضاف خلال كلمته، باحتفالية يوم المهندس المدنى، لنقابة المهندسين: رغم كل الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر، فإن العمل الهندسى لا يقف، وعليهم الاعتماد الأكبر خاصة أن مصر على مشارف رئاسة الاتحاد الإفريقى، والهندسة المصرية بدأت من الفراعنة ومازالت تكمل مسيرتها. 
 
وتابع: لنا أن نفخر جميعا بالهندسة المصرية، وأنا فخور باساتذتى وما تقدمه مهنتنا، لافتا إلى أن خطأ المهندس الاستشارى أمر غير مقبول لأن ذلك يتعلق بحياة أو موت مواطنين، مؤكدا على ضرورة أن يلتزم المهندس بالجدية ثم الجدية فى العمل.
 

 


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