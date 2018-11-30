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"أكاديمية الأزهر" تعقد حلقات نقاشية للأئمة الوافدين للتدريب على الفهم الصحيح للشريعة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 08:21 م
"أكاديمية الأزهر" تعقد حلقات نقاشية للأئمة الوافدين للتدريب على الفهم الصحيح للشريعة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
كتب لؤى على
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نظمت أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ مجموعة من الحلقات النقاشية ضمن برنامجها التدريبي الأول المقدم لمجموعة من الأئمة الوافدين من دول العالم المختلفة، حيث يضم الوفد نحو 60 إمامًا من دول: السويد، مالديف، الفلبين، بورما، الهند، ماليزيا، الكاميرون، السنغال، نيجيريا؛ لمدة شهرين.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي،  إن تلك الحلقات التي عقدتها الأكاديمية تمثل جانب التدريب العملي في البرنامج التدريبي الذي تعقده الأكاديمية لهؤلاء الأئمة، حيث تناولت تلك الحلقات مناقشة حوارية حول بعض النصوص القرآنية والنصوص النبوية التي أسئ فهمها، وحاولت جماعات التطرف نشرها بين الناس وتضليل عقولهم بعد أن قاموا بالالتفاف حول هذه النصوص وتغيير مرادها وتكييفها حسب أهواءهم.

أضاف "عفيفي" أن التدريب من خلال تلك الحلقات يستعرض الاختلافات المذهبية المتنوعة في المسائل المطروحة على الساحة، والقضايا الفكرية المختلفة التي تدور حول جنباتها شبهات جماعات العنف والإرهاب، لافتًا إلى أن مناقشة تلك النصوص والحديث حول هذه القضايا يأخذ في اعتباره ضوابط فهم النص وضوابط فهم الواقع، حيث يتم تدريب الإمام في كل مسألة من المسائل على الفهم الصحيح لمراد تلك النصوص وكيفية تفنيد الشبهة التي المثارة حولها.

 

 


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