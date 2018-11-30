video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 12:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"أطباء بلا حدود": مسلحون مجهولون يغتصبون 125 امرأة فى جنوب السودان

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:31 م
"أطباء بلا حدود": مسلحون مجهولون يغتصبون 125 امرأة فى جنوب السودان جانب من العنف فى جنوب السودان
جوبا (رويترز)
إضافة تعليق

قالت منظمة أطباء بلا حدود، الجمعة، إن مسلحين مجهولين اغتصبوا 125 امرأة خلال موجة من العنف استمرت عشرة أيام فى بانتيو فى شمال دولة جنوب السودان لكن مسؤولين محليين شككوا فى هذا التقرير.

وعانى جنوب السودان من حرب أهلية طاحنة دارت على مدى خمس سنوات. وعلى الرغم من توقيع اتفاق هش للسلام قبل شهرين بين الحكومة وجماعات متمردة فقد بقيت البلاد غارقة فى الخصومات العرقية والأسلحة، ويتحمل المدنيون من الجماعات المتناحرة ثمن العنف ودائرة الانتقام.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود فى بيان إن ناجين من العنف فى بانتيو تحدثوا أيضا عن تعرضهم للجلد والضرب بالعصى والهراوات ومؤخرات البنادق إضافة لعمليات الاغتصاب التى وقعت. وقالوا إن المهاجمين سلبوهم نقودهم وملابسهم وأحذيتهم وبطاقات الحصص الغذائية.

وقالت روث أوكيلو وهى قابلة تعمل لدى أطباء بلا حدود إن بعض من تعرضن للاغتصاب "فتيات دون العاشرة وسيدات تتجاوز أعمارهن 65 عاما. حتى الحوامل لم يسلمن من هذه الهجمات الوحشية".

وشكك فى صحة التقارير وزير الدولة للإعلام فى ولاية ليتش الشمالية التى وردت منها أنباء الهجمات، وقال الوزير لام تونجوار لرويترز "لا صحة لحدوث عمليات اغتصاب على هذا النطاق... نحن ولاية تحترم حقوق الإنسان وتتصدر حقوق المرأة أولوياتنا".

وأضاف أن المحاكم المحلية ستتعامل مع حالات العنف فى بانتيو ومناطق أخرى لكنه قال "لا أتفق مع التقرير الراهن لأنه لا يرسم (بدقة) حالنا ولا حال المجتمع فى ولاية ليتش الشمالية".

ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير اتفاقا للسلام مع فصائل متمردة فى سبتمبر لإنهاء الحرب الأهلية التى نشبت فى 2013 وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص وأجبرت ثلث سكان البلاد على النزوح.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة نفط روسية توقع اتفاقا مبدئيا للتنقيب فى جنوب السودان

كوريا الجنوبية تصمم خطة رئيسية لبناء عاصمة جديدة بجنوب السودان

أطباء بلا حدود

مسلحون

اغتصاب 125 امرأة

جنوب السودان

العنف فى جنوب السودان




لا تفوتك
شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة