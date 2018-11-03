11 سيارة لشفط مياه ناتجة عن كسر ماسورة مياه 300مم ببشتيل فى الجيزة

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11 سيارة لشفط مياه ناتجة عن كسر ماسورة مياه 300مم ببشتيل فى الجيزةالسبت، 03 نوفمبر 2018 01:52 م
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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