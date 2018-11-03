11 سيارة لشفط مياه ناتجة عن كسر ماسورة مياه 300مم ببشتيل فى الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه 300 مم بشارع المدينة المنورة ببشتيل بمركز ومدينة أوسيم.

وأكد المحافظ، أنه تم الدفع بـ11 سيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل ومركز ومدينة أوسيم لإزالة المياه الناتجة عن كسر الماسورة .

تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعته أعمال شفط المياه وإصلاح الكسر الذي لحق بالماسورة يرافقه أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندس عوض أحمد، نائب رئيس شركة مياه الشرب ورئيس هيئة النظافة والتجميل.

كلف المحافظ مديرية الشئون الإجتماعية ومركز ومدينة أوسيم بحصر الباعة المتضررين من كسر ماسورة المياه بالمنطقة لدعمهم والوقوف بجانبهم نظراً لدخول المياه لبعض البدرومات والمخازن والمحلات .

وأوضح أنه تم تكليف هيئة النظافة والتجميل بإمداد مركز أوسيم بماكينات شفط المياه للشوارع والبدرومات التى لم تتمكن سيارات الشفط من الدخول اليها .

كما وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسراع في إصلاح الكسر الذى لحق بماسورة المياه لانتظام عوده المياه للشوارع المتضررة.