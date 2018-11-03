وزير الدفاع يجرى جولة تفقدية لنقاط تأمين منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

كتب زكى القاضى

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية لعدد من نقاط الإرتكاز الأمنية للقوات المسلحة والشرطة للاطمئنان على كافة إجراءات التأمين بجنوب سيناء على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشاد القائد العام بجاهزية كافة عناصر التأمين وتحليهم بالإنضباط الذاتى والروح المعنوية العالية والإصرار على ظهور المؤتمر بالمظهر المشرف من مدينة السلام .

وشدد القائد العام على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر فى تطبيق الإجراءات الأمنية لإحكام السيطرة على كافة المحاور لتأمين فعاليات المؤتمر .