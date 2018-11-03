video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قبل ساعات من بدء الحفل..

وزير الداخلية يكلف قوات تأمين منتدى شباب العالم بـ7 مهمات

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:32 م
وزير الداخلية يكلف قوات تأمين منتدى شباب العالم بـ7 مهمات وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين منتدى شباب العالم
كتبت :دينا الحسيني
إضافة تعليق
يتابع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مع قيادات الوزارة، الترتيبات النهائيه لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم التى تنطلق مساء اليوم بمدينة شرم الشيخ.
 
وراجع وزير الداخلية، تنفيذ مهام التأمين التى كلف بها القوات، حيث تأكد من انتظام الخدمات الأمنية، وجاهزية استقبال المشاركين فى المنتدى من مصر ومختلف دول العالم، المنتظر توافدهم بعد ساعات قليلة علي قاعة المؤتمرات التي تشهد حفل بدء المنتدي.
 
كانت هناك 7 مهام أساسية كلف بها الوزير الضباط والأفراد المنتشرين بشوارع شرم الشيخ وهى:
 
1-  أقصى درجات الدقة فى تطبيق الإجراءات على مدار الـ 24 ساعة.
 
2- الاستعانة بأحدث التقنيات والأجهزة التى تساعد فى سرعة الفحص الجيد على نحو يساهم فى تقليل الوقت الذى يقضيه المسافرون داخل المطار، وبما يضمن توفير أقصى درجات التأمين للمترددين على المطار.
 
3- اتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة  خلال فعاليات المنتدى، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
 
4- تشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء وخاصةً مدينة شرم الشيخ.
 
5- نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة وتفعيل إجراءات تفتيشية دقيقة للغاية للمترددين على المحافظة.
 
6- الانضباط والدقة والروح المعنوية العالية ركائز أساسية لتنفيذ خطة التأمين.
 
7- المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل فرق عمل على مدار الساعة للتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.
 
الوزير وقيادات الداخلية
الوزير وقيادات الداخلية

 

وزير الداخلية مع قوات الأمن
وزير الداخلية مع قوات الأمن

 

وزير الداخلية يتابع الاجراءات
وزير الداخلية يتابع الاجراءات

 

وزير الداخلية يتابع الترتيبات
وزير الداخلية يتابع الترتيبات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بمناسبة منتدى شباب العالم.. تعرف على الفوائد النفسية لتعبير الشباب عن رأيهم

برلمانى: منتدى شباب العالم فرصة حقيقية لبناء كوادر قادرة على بناء المستقبل

طقس معتدل.. حالة الجو فى شرم الشيخ قبل افتتاح منتدى شباب العالم

اخبار الحوادث

حوادث

منتدى شباب العالم

تأمين منتدى شباب العالم

وزير الداخلية




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة