وزير الداخلية يكلف قوات تأمين منتدى شباب العالم بـ7 مهمات

يتابع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مع قيادات الوزارة، الترتيبات النهائيه لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم التى تنطلق مساء اليوم بمدينة شرم الشيخ.

وراجع وزير الداخلية، تنفيذ مهام التأمين التى كلف بها القوات، حيث تأكد من انتظام الخدمات الأمنية، وجاهزية استقبال المشاركين فى المنتدى من مصر ومختلف دول العالم، المنتظر توافدهم بعد ساعات قليلة علي قاعة المؤتمرات التي تشهد حفل بدء المنتدي.

كانت هناك 7 مهام أساسية كلف بها الوزير الضباط والأفراد المنتشرين بشوارع شرم الشيخ وهى:

1- أقصى درجات الدقة فى تطبيق الإجراءات على مدار الـ 24 ساعة.

2- الاستعانة بأحدث التقنيات والأجهزة التى تساعد فى سرعة الفحص الجيد على نحو يساهم فى تقليل الوقت الذى يقضيه المسافرون داخل المطار، وبما يضمن توفير أقصى درجات التأمين للمترددين على المطار.

3- اتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة خلال فعاليات المنتدى، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

4- تشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء وخاصةً مدينة شرم الشيخ.

5- نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة وتفعيل إجراءات تفتيشية دقيقة للغاية للمترددين على المحافظة.

6- الانضباط والدقة والروح المعنوية العالية ركائز أساسية لتنفيذ خطة التأمين.

7- المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل فرق عمل على مدار الساعة للتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.