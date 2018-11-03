"نقطة تلاقى".. فيلم تسجيلى يستعرض تاريخ مصر منذ القدماء إلى الوقت الحالى

كتب أيمن رمضان

عرض القائمون على المنتدى الثانى لشباب العالم، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، فيلماً تسجيلياً للفنانة ريم مصطفى يحمل اسم "نقطة تلاقى"، حيث يستعرض المناطق الأثرية الدينية بمصر فى سيناء منذ القدماء المصريين مروراً بحقبة سيدنا موسى وصولاً إلى رحلة العائلة المقدسة،بالإضافة إلى مرحلة الفتح الإسلامى، حتى حرب 1973 والتى أظهر خلالها عرب سيناء بطولة وتضحيات كبيرة.

وتضمن الفيلم، لقاء الفنانة ريم مصطفى بأهالى النوبة فى أسوان، للحديث عن العادات والتقاليد المتوارثة منذ القدم بالإضافة إلى العرف على اللغة النوبية التى نشأ عليها النوبيين،وتناول تاريخ بعض المعابد الفرعونية فى أسوان مثل معبد فيلة.

والتقت الفنانة ريم مصطفى أهالى واحة سيوة، للتعرف على السلام والمحبة التى تعايش عليها المواطنين منذ القدم ومازالوا يحافظون عليها إلى الآن.

وأكد الفيلم أن مصر تعد مهد الديانات السماوية التى عرفها العالم حيث أنها كانت ملجأ للعائلة المقدسة بعد هروبهم من بطش المعتدين كما أنها كانت ملجأ لآل بيت الرسول صلى الله عليهم وسلم.