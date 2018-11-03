منال عوض تتابع حملة للكشف عن متعاطى المخدرات من السائقين بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال حملة الكشف عن تعاطى المخدرات وعلاج الإدمان التى إنطلقت صباح أمس الجمعة وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

وزارت منال عوض ميدان الساعة بالمدينة لمتابعة أعمال الكشف على سائقى السيارات الأجرة والملاكى مؤكدة أنه سيتم تقديم برنامج علاج كامل لمن يثبت تعاطيه بالمجان مع الحفاظ على السرية التامة لشخصية المريض.

و أوضحت محافظ دمياط أن تلك الحملة تستهدف القضاء على ظاهرة تعاطى المخدرات بالمحافظة والتى تؤثر بشكل واضح على المجتمع بأسره بالإضافة الى عرقلتها مسيرة التنمية والتقدم مؤكدة أن الدولة بكافة مؤسساتها لديها اهتمام بالغ بمكافحة هذه الظاهرة من خلال اتخاذ عددا من الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وكذلك عقد لقاءات وندوات للتوعية.