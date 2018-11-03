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معلومة × صورة.. قصة وفاة شاة إيران فى مصر وجنازته العسكرية عام 1980

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:04 م
معلومة × صورة.. قصة وفاة شاة إيران فى مصر وجنازته العسكرية عام 1980 جنازة شاه إيران
كتب خالد إبراهيم
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كان شاه إيران محمد رضا بهلوى، آخر شاه أو ملك يحكم إيران، قبل قيام الثورة الإسلامية عام 1979، والتى كان قبلها يلقب بـ"ملك الملوك"، وفور قيام الثورة الإسلامية فى إيران، اضطر الشاه محمد رضا، إلى مغادرة البلاد بعد الاضطرابات الشعبية التى حدثت فى طهران، وأدت إلى تنازله عن الحكم، حيث حاول السفر إلى أكثر من دولة أوروبية، ولكن رفضت الدول استقباله إلى أن وصل إلى أسوان.

واستضاف الرئيس السادات، شاه إيران الذى أقام فى مصر فترة ثم أقام فى المغرب والمكسيك وبنما والولايات المتحدة الأمريكية، ونظرا لحالته الصحية المتدهورة أرسل أنور السادات طائرة خاصة للعودة به من أمريكا إلى مصر حتى توفى بالقاهرة عام 1980.

 

جنازة شاه إيران
جنازة شاه إيران

وفى هذه الصورة النادرة، يقف الرئيس أنور السادات، أمام جثمان شاة إيران محمد رضا بهلوى، فى جنازة عسكرية انطلقت من قصر عابدين، الذى توفى فى 27 يوليو 1980، عن عمر يناهز 60 عامًا، ودفن فى مسجد الرفاعى، بالقاهرة، فيما تزور قبره بصفة مستمرة زوجته، إمبراطورة إيران السابقة، الشهبانو فرح ديبا، والتى غالبًا ما ترافقها فى هذه الزيارة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

 

 


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طهران

اليوم السابع بلس

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فرح ديبا




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Nemo

كم كنت اصيلا ياسادات

كم كنت اصيلا ياسادات

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