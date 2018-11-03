محمد بن راشد: "خليفة سات" بداية لرحلة عظيمة وجديدة للإمارات فى قطاع الفضاء

كتب محمد عبد العظيم

أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن مشروع إطلاق القمر الصناعى الإماراتى "خليفة سات" يعد بداية لرحلة عظيمة وجديدة لدولة الإمارات فى قطاع الفضاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد عقب استقباله لفريق عمل القمر الصناعى "خليفة سات"، "استقبلت اليوم رفقة أخى محمد بن زايد فريق عمل "خليفة سات".. أول قمر صناعى اماراتي بنسبة 100 %، فريق نفخر به.. وانجاز نرفع به سقف الطموحات.. ومشروع نعتبره بداية لرحلة عظيمة وجديدة لدولة الإمارات فى قطاع الفضاء وصولا للمريخ.. وما بعد المريخ".

وكانت الإمارات نجحت خلال الأسبوع الماضى فى إطلاق القمر الصناعى "خليفة سات"، والذى يعد أول قمر صناعى إماراتى الصنع بالكامل، حيث تم تصنيعه وإعداده للانطلاق فى مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء.



