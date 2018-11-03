محافظ كفر الشيخ يعلن وصول 3 ماكينات تقليب سماد لمصانع تدوير المخلفات

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وصول 3 ماكينات تقليب سماد إلى المحافظة خاصة بمصانع تدوير المخلفات الصلبة والجارى إنشاؤها فى مراكز ومدن المحافظه كفرالشيخ، ودسوق، ومطوبس، وتقدر تكلفة الثلاث ماكينات ب 40 مليون جنيه تقريباً شاملاً قطع الغيار وصيانة أربعة أعوام تبدأ من التشغيل الفعلى للمصانع الثلاثة.

الجدير بالذكر؛ أن الماكينات الموردة والتى وصلت للمحافظة منذ يومين ضمن الدعم المقدم من البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة والاتحاد الاوربى وذلك ضمن خطة المحافظة لانشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات وانتاج سماد عضوى والوقود البديل لمصانع الاسمنت من المرفوضات بعد انتاج السماد العضوى، كما سيتم إنشاء مدفن صحى للمخلفات البلدية على مساحة 100 فدان بتكنولوجيا أوروبية وذلك لاستقبال باقى المرفوضات من مصانع التدوير الثلاثة بمراكز ومدن المحافظة.