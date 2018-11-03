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محافظ الجيزة يتفقد مصابى حادث المنيا الإرهابى بمستشفى الشيخ زايد

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:51 م
محافظ الجيزة يتفقد مصابى حادث المنيا الإرهابى بمستشفى الشيخ زايد محافظ الجيزة يتفقد مصابى حادث المنيا الإرهابى بمستشفى الشيخ زايد
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء أمس مصابى الحادث الإرهابي الذي استهدف أتوبيسا يقل مجموعه من المصريين بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمنيا، والذين يتلقون العلاج في مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر .
 
واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين، متمنيا لهم الشفاء العاجل، موجها الفريق الطبي المعالج لهم بتقديم كل سبل الراحة حتي تمام الشفاء .
 
وأكد المحافظ أن الأعمال الإرهابية لا تزيد المصريين إلا صلابة، وأن أي عمل إرهابي لن ينال من عزيمة ووحدة المصريين، داعياً جموع المواطنين بالوقوف بجانب قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية فى الحرب ضد الإرهاب.
 
 

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