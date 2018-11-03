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فيديو.. رئيس تركمانستان يرفع "أثقال" أمام حكومته

السبت، 03 نوفمبر 2018 11:00 ص
فيديو.. رئيس تركمانستان يرفع "أثقال" أمام حكومته رئيس تركمانستان
كتبت - سالى حسام
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لرئيس تركمانستان، قربانقلي بردى محمدوف، وهو يرفع عمود ذهبى أمام حكومته التى دخل أفرادها فى موجة تصفيق حاد.
 
وتم إذاعة الفيديو على التلفزيون الرسمى فى قناة Altyn Asyr المملوكة للدولة.
 
 
ولقى الفيديو سخرية على مواقع التواصل الاجتماعى كون "الوزن الذهبى" عبارة غير مستخدمة فى رياضة رفع الأثقال أصلا، ولا يبدو أن العمود الذهبى كان ثقيلا على الإطلاق.
 
وعرف عن رئيس تركمانستان حبه لإلتقاط الصور الاستعراضية منها إرتداء الزى العسكرى وهو يشارك فى تدريبات الجيش رغم أنه فى الأساس كان يعمل طبيب أسنان، وكان ظهر فى فيديو وهو يطلق النار ويقذف سكاكين خلال التدريبات.
 
 
 
كذلك كانت له صور بالزى التقليدى للبلاد وهو بجانب سلالة نادرة من الخيول يستعرض بها.
 
رئيس تركمانستان
رئيس تركمانستان بالزى التقليدى
 

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