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فيديو.. السيسى يفتتح منتدى شباب العالم.. والشباب: بنحبك يا ريس

السبت، 03 نوفمبر 2018 08:03 م
فيديو.. السيسى يفتتح منتدى شباب العالم.. والشباب: بنحبك يا ريس منتدى شباب العالم
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى فعاليات منتدى شباب العالم الذى يقام تحت رعايته فى مدينة شرم الشيخ ويستمر حتى السادس من نوفمبر الجارى. وقاطع الشباب المشاركون، الرئيس السيسى، مرددين: بنحبك يا ريس، فيما رد الرئيس: وانا بحبكم كلكم.

وقال الرئيس خلال كلمته بالمنتدى العالمى للشباب: "باسم الله الذى يعبد فى قلوب كل البشر، وباسم الإنسانية التى هى ممر الله فى قلوبنا، ومن أجل بناء جسور الأمل ليعبر بها شباب العالم نحو السلام والتنمية والإبداع، ومن أجل الحلم الأعظم بإنسانية بلا صراعات أو نزاعات وعالم بلا فقر أو جهل أو مرض. من هنا من أرض السلام والمحبة التاريخ.. من شرم الشيخ أعلن افتتاح منتدى شباب العالم 2018".

ويشارك فى منتدى شباب العالم، الذى تبدأ فعالياته اليوم السبت وتستمر حتى 6 نوفمبر الجارى، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عددا من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.

يتضمن منتدى شباب العالم، فى جلساته النقاشية الثرية التى يناقشها أيام الأحد والاثنين، جدول جلسات غنى بالمواضيع الهامة، وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمى للمنتدى، حيث شمل الجدول 30 جلسة عن 18 محورا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتى الافتتاح والختام، وورش العمل التى تسبق عقد المنتدى.

يضم برنامج منتدى شباب العالم، أيضا مجموعة متنوعة من المحاور التى تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتى من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن رؤاهم ويطرحون أفكارهم ويتبادلون تجاربهم.


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منتدى شباب العالم 2018

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