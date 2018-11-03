فتح طريق (مرسى علم - برنيس) في الاتجاهين بعد إصلاح نحر الأمطار

أعلن مجلس مدينة مرسى علم، عن فتح طريق مرسى علم برنيس أمام جميع السيارات بعد إصلاح النحر بجانبه بسبب مياه الامطار والسيول .
وتقدم مجلس مدينة مرسى علم بالشكر للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لتوفيره كافة الإمكانيات لفتح طريق (مرسى علم - برنيس).
وأكد بيان صادر من مجلس المدينة اليوم السبت، أن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة مرسى علم تفقد طريق مرسى علم برنيس وجاري الانتهاء من إزالة اثار الامطار بالكيلو 75 - الكيلو 81 جنوب مرسى علم بما لا يؤثر على حركة السيارات في الاتجاهين.
كما تم الانتهاء من جميع أعمال إصلاح الطريق وعودة حركة السيارات للمسار الطبيعي على الاتجاهين.
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