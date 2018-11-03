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فتح طريق (مرسى علم - برنيس) في الاتجاهين بعد إصلاح نحر الأمطار

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:04 م
فتح طريق (مرسى علم - برنيس) في الاتجاهين بعد إصلاح نحر الأمطار مياه أمطار - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن مجلس مدينة مرسى علم، عن فتح طريق مرسى علم برنيس أمام جميع السيارات بعد إصلاح النحر بجانبه بسبب مياه الامطار والسيول .
 
وتقدم مجلس مدينة مرسى علم  بالشكر للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لتوفيره كافة الإمكانيات لفتح طريق (مرسى علم - برنيس).
 
وأكد بيان صادر من مجلس المدينة اليوم السبت، أن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة مرسى علم تفقد طريق مرسى علم برنيس وجاري الانتهاء من إزالة اثار الامطار بالكيلو 75  - الكيلو 81 جنوب مرسى علم بما لا يؤثر على حركة السيارات في الاتجاهين.
 
كما تم الانتهاء من جميع أعمال إصلاح الطريق وعودة حركة السيارات للمسار الطبيعي على الاتجاهين.
 
 

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