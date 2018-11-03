عضو نادى القضاة ناعيا شهداء المنيا: الإرهاب لن يهزم مصر ووحدة المصريين

كتب إبراهيم قاسم

نعى المستشار حمدى معوض عبدالتواب، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، شهداء حادث المنيا الإرهابى، الذى استهدف حافلة تقل مجموعة من الأقباط أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة فى المنيا، واصفا تلك الجرائم بالأعمال الخسيسة، قائلا: "نعزى أنفسنا وأسر الشهداء ومصر كلها فى هذا الحادث الغادر".

وأكد "عبد التواب" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثنى مؤسسات الدولة وأجهزتها، عن أداء واجبها، كما أنها لن ترهب الشعب المصرى، مؤكدا أن الإرهاب لن يستطيع هزيمة مصر.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن تلك الأعمال الارهابية تأتى بسبب شعور الجماعات الإرهابية بأن مصر تنهض وتتقدم فى جميع المجالات، مؤكدا أن مصر قادرة على دحر الإرهاب الذى لا دين له، وأن مصر بفضل القيادة الحكيمة وتماسك الشعب المصرى والتفافه حول قياداته، قادرة على هزيمة الإرهاب والإرهابيين.

ودعا عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، الله أن يرحم شهداء الوطن وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يعجل بالشفاء لجميع المصابين.