طقس معتدل.. حالة الجو فى شرم الشيخ قبل افتتاح منتدى شباب العالم

كتب محمود راغب

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الجو بمدينة شرم الشيخ اليوم ستكون مستقرة، وذلك تزامنا مع منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجارى.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، استقرار حالة الجو هناك، حيث يسود طقس معتدل على المدينة بالكامل، لافتا إلى أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة لن تؤثر على مدينة شرم الشيخ بشكل ملحوظ.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة فى مدينة شرم الشيخ فى معدلاتها الطبيعية وتتراوح بين 29 و30 درجة وهو ما يعطى إحساس بطقس خريفى معتدل.

وتستقبل شرم الشيخ منتدى شباب العالم، والذى تستضيفه المدينة خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كحدث سنوى عالمى.