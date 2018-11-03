video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس معتدل.. حالة الجو فى شرم الشيخ قبل افتتاح منتدى شباب العالم

السبت، 03 نوفمبر 2018 11:20 ص
طقس معتدل.. حالة الجو فى شرم الشيخ قبل افتتاح منتدى شباب العالم مدينة شرم الشيخ
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الجو بمدينة شرم الشيخ اليوم ستكون مستقرة، وذلك  تزامنا مع منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجارى.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، استقرار حالة الجو هناك، حيث يسود طقس معتدل على المدينة بالكامل، لافتا إلى أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة لن تؤثر على مدينة شرم الشيخ بشكل ملحوظ.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة فى مدينة شرم الشيخ فى معدلاتها الطبيعية وتتراوح بين 29  و30 درجة وهو ما يعطى إحساس بطقس خريفى معتدل.

وتستقبل شرم الشيخ منتدى شباب العالم، والذى تستضيفه المدينة خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كحدث سنوى عالمى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صورة اليوم.. صباح الاستقبال بالورود فى "منتدى شباب العالم"

صور.. قبل انطلاق منتدى شباب العالم بمدينة السلام.. السياح فى شرم الشيخ يرفعون شعار "ضحك ولعب ومراجيح" .. طفلة أوكرانية: "بحب المانجو المصرى ونفسى أشوف الهرم".. وسائحة روسية: طفلى يعشق "طبق الكشرى"

شاهد.. سيلفى يجمع شابًا سعوديًا ووزيرة التخطيط فى منتدى شباب العالم

مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي

افريقيا




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة