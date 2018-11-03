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ضبط 42 قضية تموينية بينها الاستيلاء على 5 أطنان دقيق بلدى مدعم فى سوهاج

السبت، 03 نوفمبر 2018 05:03 ص
ضبط 42 قضية تموينية بينها الاستيلاء على 5 أطنان دقيق بلدى مدعم فى سوهاج تموين - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تمكنت إدارة مباحث التموين بسوهاج، برئاسة العميد محمد نصحى، مدير الإدارة، وبإشراف اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، عقب الدفع بحملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل من ضبط 42 قضية تموينية.

 

جاءت الحملة تنسيقاً ووكيل وزارة التموين بسوهاج، أسفرت عن ضبط صلاح.م.ع.أ، مدير مسئول مخبز بلدى ويقيم دائرة مركز المراغة لاستيلائه على 102 شيكارة دقيق بلدى من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة

 

وضبط الحسين.ر.خ.م، 18 سنة، عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج لتجميعه كمية من أسطوانات البوتاجاز المدعم المربوط على البطاقات التموينية لبيعها بالسوق لتحقيق مكاسب غير مشروعة – وتم ضبط 15 أسطوانة بوتاجاز.

 

كمـــا تم ضبط 3 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و4 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و3  قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و11 قضية عدم حمل شهادة صحية وقضيتى توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"3" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و3 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"4" قضايا عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.


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