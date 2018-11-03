ضبط عاطلين بكمية من الهيروين المخدر بالخانكة

القليوبية-نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض علي عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية اخطارا من المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بتردد عاطلين علي دائرة المركز ويقومان بترويج المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وتمكن النقيب محمد خالد معاون مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبطهما وهما كلا من "أحمد.ع."29 سنه عاطل ، سبق إتهامه فى 3 قضايا ( مخدرات – سرقة – شروع فى قتل ،و"محمود.ف.ع" 40 سنه، عاطل ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة ،وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو 200 جرام ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.