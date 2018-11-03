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صور .. محافظ شمال سيناء يتفقد إنشاءات قرية الروضة ويلتقى أهلها

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:09 م
صور .. محافظ شمال سيناء يتفقد إنشاءات قرية الروضة ويلتقى أهلها جانب من الجولة
شمال سيناء - محمد حسين
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تفقد اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت الإنشاءات الجديدة فى قرية الروضة بشمال سيناء، والجارى الانتهاء منها تمهيدا لافتتاحها فى 23 من الشهر الجارى فى الذكرى الاولى لمجزرة المصلين التى شهدتها القرية نوفمبر الماضى .

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وخلال زيارته للقرية تفقد محافظ شمال سيناء مسجد شهداء الروضة والوحدة الصحية والوحدة المحلية بالقرية ، وعقد لقاء موسع مع أهالى القرية استمع خلاله لمطالبهم  ووجه بسرعة تنفيذ هذه المطالب.46251600-22c5-4245-bfca-48691e015a26 (1)

كما أعلن  أنه وجه الدعوة لشيخ الازهر، والمفتى ووزير الاوقاف لحضور صلاة الجمعة يوم 23 نوفمير الجارى بمسجد شهداء الروضة بمناسبة الذكرى الاولى للحادث، وقال إنه فى مناسبة الذكرى الأولى الحادث الإرهابى البشع، سيتم افتتاح عدد من المشروعات التى تم تنفيذها بالقرية، وعدد من المنازل التى تم رفع كفاءتها، وأنه وجه بسرعة الانتهاء من باقى المنازل حتى يقيم بها المواطنون قبل سقوط الامطار.

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