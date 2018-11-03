صور.. تفاصيل فعالية Freedom E بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

انطلقت مساء أمس فعالية Freedom E ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، وشملت الفعالية عددا من الأنشطة، حيث تضمنت معرضًا للوحات الفنية والصور الفوتوغرافية التى يتم إنتاجها بطريقة مبدعة وغير تقليدية.

وتضمنت الأنشطة "World cafe" وهو عبارة عن ساحة يلتقى فيها الشباب من مختلف الجنسيات لإدارة حوارات ونقاشات مختلفة، مع عرض أهم نقاط الحوار من خلال شاشة كبيرة؛ إضافة إلى مكان مخصص لممارسة الألعاب الإلكترونية؛ حيث تعقد من خلاله مباريات ومسابقات من خلال خمسة فرق من المحترفين، ويتشارك معهم مجموعات أخرى من الشباب المشارك فى المنتدى.

كما تضمنت الفعاليات معرض استكشف مصر "Explore Egypt" الذى يضم مجموعة من الغرف التى تعكس الثقافة المصرية، منها على سبيل المثال: غرفة "صوت مصر" لعرض الأغانى والتراث الفنى المصري؛ وغرفة للواقع الافتراضى "Visual Reality" والتى تتيح للفرد السفر إلى محافظات ومدن مصر المختلفة؛ للتعرف على أبرز المعالم السياحية بها،؛ وغرفة الرحالة "Nomads Room" يتم من خلالها تقديم معلومات حول أهم التطبيقات الحديثة التى تسهل عملية السفر، وتبادل الشباب من خلالها خبراتهم وتجاربهم حول رحلاتهم فى مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تجربة لتكنولوجيا "hydrographic" التى تستخدم الماء فى الطباعة.

وشهدت الفعالية إقبالًا كبيرًا من الشباب المشاركين بالمنتدى من جنسيات مختلفة، وأعربوا عن سعادتهم بهذه الفعالية وما تتضمنه من أنشطة تكنولوجية مختلفة ومبتكرة؛ تُمكّنهم من التعرف على أحدث التقنيات والاستمتاع بها.

وتمثل فعالية Freedom. E بكل أنشطتها عالم من الترفيه التعليمى "Edutainment"، والذى يتيح للشباب الفرصة؛ لمشاركة الفن والاختراعات، فض ًلا عن اكتشاف الثقافات الجديدة من خلال أكبر تجمع لشباب العالم على أرض السلام من مصر لكل شباب العالم عبر منتدى شباب العالم.